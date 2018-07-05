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    محافظ القاهرة: 45 ألف شقة خلال عامين للقضاء على العشوائيات

    11:58 ص الخميس 05 يوليو 2018
    محافظ القاهرة: 45 ألف شقة خلال عامين للقضاء على العشوائيات

    المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الانتهاء من هدم مثلث ماسبيرو وجاري عمل التخطيط الشامل للمنطقة.

    وقال عبدالحميد، في مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، إن المحافظة التزمت تطبيق القانون وعدم ظلم أي شخص من سكان المثلث.

    وأوضح المحافظ، أن هذ الملف متشابك، لوجود 3 أنواع من الملكية في المنطقة، منها من يملك الأرض ومن يملك الوحدة السكنية، أو تملكها الحكومة.

    وتابع: "جاري الانتهاء من تطوير منطقة تل العقارب أو روضة السيدة، والعمل على باقي المناطق الخطرة المهددة للسكان طبقا للأولويات".

    وأوضح، الانتهاء من 31 ألف وحدة سكنية العام الجاري، بجانب 14 ألف وحدة العام المقبل لحل أزمة العشوائيات في القاهرة.

    وتابع المحافظ، أنه جاري العمل على تطوير منطقة شق التعبان لتكون منطقة لوجيستية عالمية لتصنيع وتصدير الرخام.

    عاطف عبدالحميد القاهرة العشوائيات مثلث ماسبيرو مؤتمر صحفي

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