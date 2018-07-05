قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ للقوات المسلحة في العين السخنة

كتب – محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ٢٦١ لسنة ٢٠١٨ بإعادة تخصيص مساحة ١٧ فدانًا تعادل (٧١٧٤٨) مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

ونشرت الجريدة الرسيمة، قرار الرئيس السيسي رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠١٨، بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة 12798.31 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة 318.51 فدان، كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل حدود المساحة المشار إليها.

وأصدر الرئيس السيسي، أيضًا، القرار رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠١٨ بانتداب بعض القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.