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    منها مسار العائلة المقدسة.. محافظ القاهرة: تطوير 69 شارعًا وميدانًا

    11:51 ص الخميس 05 يوليو 2018
    منها مسار العائلة المقدسة.. محافظ القاهرة: تطوير 69 شارعًا وميدانًا

    المهندس عاطف عبدالحميد

    كتب- محمد نصار:

    قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إنه جاري العمل على تطوير 69 شارعًا رئيسيًا، وعدد من الميادين.

    وأضاف عبدالحميد، في مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، أنها تشمل شارع عباس العقاد وكوبري الجلاء وميدان وكوبري السيدة عائشة.

    وأوضح المحافظ، أنه جاري العمل على تطوير إحياء مسار العائلة المقدسة، وتطوير كوبري المطرية، وكوبري شمال طره.

    وتابع: "رصدنا 360 مليون جنيه من مخصصات المحافظة، بجانب 105 ملايين جنيه، موازنة قطاع الطرق".

    عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة مسار العائلة المقدسة

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