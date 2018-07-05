محافظ القاهرة: أنهينا هدم مثلث ماسبيرو ولَم نظلم أحدًا

كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الانتهاء من هدم مثلث ماسبيرو وجاري عمل التخطيط الشامل للمنطقة.

وقال عبدالحميد، في مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، إن المحافظة التزمت بتطبيق القانون وعدم ظلم أي شخص من سكان المثلث

وأوضح المحافظ، أن هذ الملف متشابك، لوجود 3 أنواع من الملكية في المنطقة، منها من يملك الأرض ومن يملك الوحدة السكنية، أو تملكها الحكومة.