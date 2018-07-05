الرطوبة 80%.. الأرصاد تحذر من التعرض للشمس في هذه الأوقات

كتبت– سحر عزام:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي خلال هذه الأيام، لتتراوح العظمى على القاهرة والوجه البحري ما بين 36 و37 درجة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "extra news"، اليوم الخميس، أن تجاوز نسبة الرطوبة 80% هو ما يُشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة خاصة في وقت الذروة ما بين الظهر والعصر، لافتًا لتحسن أحوال الطقس في المناطق الساحلية مع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 30 درجة.

ونصح المواطنين خلال إجازة نهاية الأسبوع بالحذر عند السفر على الطرق مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وتجنب النزول للبحر ما بين الظهر والعصر لتجنب أشعة الشمس الضارة على الجلد خلال هذا التوقيت.