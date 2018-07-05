وفاة سوداني بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

توفيَّ راكب سوداني الجنسية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس؛ بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن إسعاف المطار تلقى إخطارًا من سلطات الأمن، بسقوط الراكب السوداني مجدي بابكر إسماعيل "63 عاما" بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، قبل إنهاء إجراءات سفره على طائرة شركة مصر للطيران 857 والمتجهة إلى الخرطوم.

وأضافت المصادر، أنه جرى استدعاء الطاقم الطبي، وبتوقيع الكشف على الراكب تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، تبين أنه فارق الحياة، وجرى نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.