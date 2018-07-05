لقاء الرئيس مع الوفد الإماراتي يتصدر عناوين صحف اليوم

القاهرة-(أ. ش. أ)

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، عددا من قضايا الشأن المحلي، على رأسها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد وزاري من دولة الإمارات، وتطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد.

صحيفة (الأهرام) ذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يتضمن إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري، وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستواها في مصر.

وأوضحت أن الرئيس شدد خلال استقباله أمس وفدا وزاريا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم محمد عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، وناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، على أهمية المبادرات والأفكار غير الاعتيادية واكتشاف المواهب والنابغين لتحقيق التفوق في سباق الابتكار والإبداع باعتبارهما السبيل الأهم للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الرئيس خلال اللقاء أن الهدف الأساسي لأي مشروع قومي عربي هو زيادة الوعى وبناء قدرات المواطن العربي للتصدي للتحديات المتنامية التي تواجه المنطقة العربية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله: إن الرئيس رحب خلال اللقاء بأعضاء الوفد الوزاري الإماراتي، معرباً عن مشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ولاسيما تبادل الخبرات وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي، عبر التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي.

وفي ذلك السياق أشاد أعضاء الوفد الإماراتي بتميز مصر في مجال برمجيات الحاسب الآلي، مشيرين إلى كونها دولة رائدة في المنطقة بهذا المجال.

وأشاد أعضاء الوفد الإماراتي بجهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في العالم العربي، مؤكدين حرص بلادهم على مواصلة تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال إصلاح وتطوير العمل الحكومي، ومشيدين بمشاركتهم في مؤتمر مصر للتميز الحكومي الذي عقد بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين.

وتحت عنوان "التموين: 15 يوليو بدء تقديم طلبات ضم المواليد الجدد"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلــن أنه سيتم فتح باب قبول طلبات إضافة المواليد الجديدة ابتداء من يوم 15 يوليو الجاري، بجميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تنفيذا لما جاء في بيان الحكومة.

وكشف المصيلحي، في تصريحات لـ (لأهرام)، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع وتحديد المعايير والضوابط والإجراءات والسن الذي سيتم على أساسها قبول إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين.

وأشار الوزير إلى أنه ستصدر التعليمات إلى جميع مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب وجميع مديريات التموين والإدارات التموينية على مستوى الجمهورية لتسهيل إجراءات قبول طلبات الإضافة.

ونقلت "الأهرام" عن المصلحي قوله: إن عدد المستفيدين من دعم بطاقات التموين بلغ حاليا نحو 70 مليون مواطن مقيدين في 20 مليون بطاقة، ويستفيد من دعم الخبز 83 مليون مواطن، مضيفا أن الوزارة تنفذ ما جاء في بيان الحكومة على ارض الواقع بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 36 ألف منفذ لبيع السلع الغذائية من خلال البقالين التموينيين ومشروع "جمعيتي".

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن وزارة المالية ستبدأ خلال يوليو الحالي تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

ونقلت (الأهرام) عن الوزير قوله "إن هذه المبالغ ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة الرواتب رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالي فإن أي تخفيض في عبئها ينعكس فورًا في تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا".

وأضافت الصحيفة أن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية أصدر كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبي وهى آلية لخفض العبء الضريبي على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإداري أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملون لدى الغير أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملون في نشاط تجارى أو خدمي ويُقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أي أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.

وفى هذا الصدد عرض سعيد أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مثالًا بسيطًا لاستفادة المواطنين من آلية الخصم الضريبي وتتمثل في أن الموظف الذى يبلغ صافى راتبه الشهري بعد استقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي نحو 2500 جنيه أي 30 ألفًا سنويًا فإن ضريبته قبل الخصم الضريبي تبلغ 2200 جنيه سنوياً أي نحو 183.3 جنيه شهرياً ومع تطبيق الخصم الضريبي بنسبة 85% فإن قيمة الضريبة المستحقة عليه تبلغ 330 جنيها سنوياً أي 27.5 جنيه فقط شهرياً وهو ما يرفع قيمة راتبه الشهري بفضل هذا الخصم الضريبي بقيمة 155.5 جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن الاستفادة من آلية الخصم الضريبي تتناقص كلما ارتفع دخل الفرد تماشيًا مع سياسة الدولة التى تنحاز أكثر للشرائح الأولى بالرعاية، فمثلًا من يصل صافى دخله لنحو 4 آلاف جنيه شهريًا، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل الخصم الضريبي تصل لنحو 4500 جنيه سنويًا أي أنها تنخفض مع تطبيق الخصم الضريبي بنسبة 45% إلى 2475 جنيهًا فقط أي يستقطع من راتبه نحو 206 جنيهات فقط شهريًا.

وفي متابعتها أيضا للشأن المحلي، وتحت عنوان "عرفات في المترو لمواجهة زحام المحطة المغلقة" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل قام بجولة تفقدية بمحطة المرج القديمة ورصيف المرج المؤقت للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات للركاب بعد غلق المرج الجديدة لمدة ٥ أشهر للانتهاء من ازدواج المسافة بين المحطتين واستكمال أعمال التطوير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير تفقد الرصيف المؤقت المخصص لخروج الركاب وأرصفة المرج القديمة المخصصة لدخول الركاب وتابع الإجراءات التي قامت بها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والتجهيزات التي تشمل كاميرات مراقبة لمتابعة تشغيل المحطات وطفايات حرائق وإجراءات الحماية المدنية وتركيب أبواب لذوي الاحتياجات الخاصة بجوار البوابات برصيف محطة المرج المؤقتة وكذلك أجهزة اكس راي والبوابات الإلكترونية للدخول والخروج كما تابع عمل ٨ لجان شكلتها شركة المترو لتسهيل حركة الركاب أثناء فترة غلق محطة المرج الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن الوزير وجه باستمرار التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتواجد أفراد المرور بمنطقة المرج بهدف منع ازدحام السيارات أمام المحطات وتنظيم وتسهيل الحركة المرورية، واستمرار التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير ميني باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلي المرج القديمة ومن محطة المرج المؤقتة إلي المرج القديمة والجديدة.

ورصدت (الأخبار)، استمرار الزحام في اليوم الثاني لإغلاق المرج الجديدة ومعاناة الركاب التي لا تنتهي بسبب التدافع والزحام داخل عربات المترو و أثناء الخروج من المحطة، ولم تتوقف عند المحطة المغلقة بل امتدت إلى محطات رئيسية أخري، حيث شهدت محطة مترو جمال عبدالناصر تدافعا بين الركاب، بينما شكا ركاب محطة الشهداء من الزحام خاصة خلال أوقات الذروة وكذلك أثناء ذهابهم إلي العمل وتم رصد حالة إغماء لاحد الركاب داخل المحطة بسبب الزحام وسوء التهوية داخل العربات.

وتحت عنوان "رئيس الأركان يتفقد الاستعداد القتالي لإحدى وحدات القوات الخاصة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد عددا من الأنشطة التدريبية التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة فجر أمس في إطار المتابعة الدقيقة لمستوي الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن أبرز الأنشطة التي تفقدها رئيس أركان حرب القوات المسلحة تمثلت في إجراءات الإعداد البدني للفرد المقاتل والتغلب علي الموانع الطبيعية والصناعية والتسلق والنزول السريع مع الاشتباك بالذخيرة الحية وتنفيذ الرمايات غير النمطية من الثبات والحركة. بالإضافة إلي حرص الفريق محمد فريد علي مشاركة عناصر الوحدات الخاصة في تنفيذ طابور السير. بجانب تفقده معرضا يضم عددا من الأسلحة والمعدات المتطورة التي تستخدمها عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمستوي المتميز لرجال الوحدات الخاصة وأوصاهم ببذل المزيد من الجهد والتدريب لتظل القوات المسلحة درعاً حامياً لهذا الوطن.