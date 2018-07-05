الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 25 33

بلطيم 23 32

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 23 39

بورسعيد 26 31

دمياط 24 31

العريش 19 35

رفح 20 34

الإسماعيلية 22 37

السويس 24 36

رأس سدر 28 35

نخل 18 38

نويبع 26 37

طابا 25 36

كاترين 20 32

الطور 26 35

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 37

مرسى علم 29 37

الفيوم 23 38

بني سويف 23 38

المنيا 24 38

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 25 40

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 30 38

ابو رماد 31 37

راس حدربة 31 37

حلايب 32 36