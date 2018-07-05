المتحف القومي للحضارة جاهز للافتتاح بداية 2019

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال المهندس محروس سعيد المشرف العام على المتحف القومى للحضارة المصرية، إن أعمال المتحف تسير بخطى ممتازة، وجاري العمل الآن على تجهيز 3 قاعات بداية من قاعة موميات الملكية وقاعة العرض المركزي، وقاعة متحف العاصمة بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف محروس في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن افتتاح المتحف القومي للحضارة سيكون جاهز في وائل عام 2019، لافتا إلى أن مشروع التطوير بدأ منذ عام 2004 ومستمر حتى الآن، وهناك مجهودات جبارة تبذل من الدولة لتطوير هذا المشروع الكبير الذي يضاف لمصر.

يذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، تفقدا خلال شهر إبريل الماضي، المتحف القومي للحضارة المصرية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال تمهيدا للافتتاح الجزئى للمتحف، وذلك بحضور اللواء عصام والى نائب رئيس الهيئة الهندسية، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، وأحمد عبيد المشرف العام على مكتب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات الأثرية.