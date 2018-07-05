"أمين الأعلى الجامعات الخاصة": لا يوجد تنسيق إلكتروني والتقدم عن طريق الجامعات

كتبت-داليا شبل:

قال الدكتور صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة، تنسيق الجامعات الخاصة عبر مرحلتين، تبدأ الأولي في 29 يوليو من الشهر الجاري وحتى 8 أغسطس من الشهر القادم، وتمتد الفترة الثانية التي من المقرر أن تبدأ في اليوم التالي من انتهاء المرحلة الأولي حتى نهاية الشهر، بما في ذلك إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "عبد السلام" في تصريح لمصراوي، لا يوجد تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة، موضحاً التقدم للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة، يكون عن طريق الجامعة نفسها، حيث يقوم الطالب بالتوجه إلى الكليات التي يرغب بالالتحاق بها، ويقدم أوراقه إلى الإدارة المعنية بذلك، طبقا للحد الأدنى لمجموع تلك الكليات.

وتابع أمين الأعلى للجامعات الخاصة، تنسيق الجامعات الخاصة يكون تنسيق داخلي بالوزارة، حيث تتقدم كل جامعة للمجلس بقوائم الطلاب الذين تقدموا إليها، ويتم فحص تلك القوائم والتأكد من توافقها مع الحد الأدنى للقبول بها، مشيراً إلى أن نظام القبول بالجامعات الخاصة لا يشترط التوزيع الجغرافي للطلاب فقط يلتزم بمعيار المجموع.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، في جلسته، اليوم الأربعاء، إعتمد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، بحيث يكون 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي)، و80% الهندسة، و70% كليتا (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و55% باقي الكليات.