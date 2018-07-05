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سامح شكري: مصر تسعى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

02:10 ص الخميس 05 يوليو 2018
سامح شكري: مصر تسعى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى في القضية الفلسطينية إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أن هناك سلسلة طويلة من المفاوضات إضافة إلى اتفاق "أوسلوا"، موضحًا أن كل ذلك يجعلنا نصل إلى حل الدولتين.

وأضاف "شكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه يجب أن ننهي هذا الصراع لتحقيق الاستقرار والتقدم للمنطقة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولته وحقوقه مكفولة بحكم الشرعية الدولية، وذلك من خلال المفاوضات.

سامح شكري القضية الفلسطينية الصراع العربي الإسرائيلي

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