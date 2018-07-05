السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال

القاهرة-(أ. ش. أ):

أقام القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، مساء الأربعاء، احتفالا بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ٢٤٢ لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد جولدبرجر في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أهمية الشراكة بين مصر والولايات المتحدة والتي تبلورت العام الماضي في مختلف المجالات.

ووصف القائم بالأعمال الأمريكي، الاقتصاد المصري بأنه قوي وينمو باستمرار، مشيرا إلى أن المستثمرين الأمريكيين يتطلعون لتعزيز استثماراتهم وشراكاتهم في مصر، مضيفاً:"إننا نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر خلال هذا العام".

وتطرق جولدبرجر، في كلمته إلى الدور الهام الذي تلعبه المرأة المصرية في تنمية المجتمع، منوها بأسماء العديد من السيدات والفتيات المصريات اللاتي حققن إنجازات ملموسة على المستوى الدولي.

وأشار القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة إلى المرأة الأمريكية وما حققته في مختلف المجالات من الرياضة إلى العلوم والتكنولوجيا وصولا إلى الفضاء.

وقد حضر الاحتفال، الذي بدأ بعزف النشيدين الوطنيين لمصر والولايات المتحدة وعرض لحرس الشرف من قوات المارينز، لفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة والسفراء والدبلوماسيين المصريين والأجانب.