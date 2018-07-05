75 مترًا للوحدة وإيجار يورث.. تفاصيل الشقق السكنية بمدينة بدر لمتضرري عقاري الساحل

كتب- محمد نصار:

قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، إن الأسر المتضررة من انهيار عقاري الساحل بشبرا، تسلمت بشكل رسمي شقق سكنية في مدينة بدر.

وأضاف زيدان، لمصراوي، اليوم ، أن تسليم الشقق للسكان المتضررين أتى في غضون 24 ساعة فقط، وهو أمر لم يحدث من قبل، متابعًا: "تفقدت الأسر الشقق السكنية في مدينة بدر خلال تواجدي".



وكشف عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الشقق التي حصلوا عليها والتي تتكون من 12 شقة، مأخوذة بنظام الدائم.

وأكد النائب أحمد زيدان، أن هذا الإيجار ليس مجرد إيواء مؤقت، لكنه دائم ويورث مثل نظام الإيجار القديم.

وصرح بأن مساحة الشقة تبلغ 75 مترًا صافيًا، كما تبلغ قيمة الإيجار الشهري لها 140 جنيهًا فقط، مع منحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.

وذكر عو مجلس النواب، أنه توجد الكثير من الاتصالات مع مؤسسات أهلية من أجل الحصول على دعمهم لمساعدة هذه الأسر في فرش الوحدات التي حصلوا عليها.