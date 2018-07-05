أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الثانوية حكومة مدبولي المدارس اليابانية نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط يصل القاهرة

12:39 ص الخميس 05 يوليو 2018
منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط يصل القاهرة

نيكولاي ملادينوف

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين؛ لبحث الأوضاع بالمنطقة وملف المصالحة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الأحد الماضي، "ملادينوف" في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وبحثا خلال اللقاء عددا من الموضوعات بينها المصالحة الفلسطينية ومشاكل غزة.

وأطلع الرئيس عباس ملادينوف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.

مطار القاهرة الدولي الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف محمود عباس الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان