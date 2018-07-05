منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين؛ لبحث الأوضاع بالمنطقة وملف المصالحة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الأحد الماضي، "ملادينوف" في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وبحثا خلال اللقاء عددا من الموضوعات بينها المصالحة الفلسطينية ومشاكل غزة.

وأطلع الرئيس عباس ملادينوف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.