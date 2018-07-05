وزير الخارجية: ألمانيا ساهمت في استقرار مصر

كتب - معتز عباس:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه منذ بداية الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك اهتمام متواصل لتدعيم العلاقات المصرية الألمانية، واصفا العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي بـ"الجيدة".

وأضاف "شكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا أسهمت في استقرار مصر، ولابد من استمرار التواصل بين مصر وألمانيا.

وأوضح "شكري"، أن ألمانيا لها دور مهم في القضايا الإقليمية، وهناك تعاون وثيق مع ألمانيا لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: "نسعى لتكثيف العلاقة بين البلدين، ونستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية".​