مكرم محمد أحمد يكشف سبب حظر النشر في أزمة مستشفى 57357

كتب – معتز عباس:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لم يكن لديه الرغبة بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، لكنه اضطر لمطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الأمر لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، اليوم الأربعاء: "كنا نتمنى أن يكون الأمر عبارة عن مناشدة بوقف النشر بخصوص مستشفى 57357، لكننا اضطررنا لذلك من أجل الحفاظ على سمعة هذا الصرح الكبير".

وطالب مكرم الجميع بالانتظار لسماع كلمة النيابة والقضاء فيما يتعلق بمستشفى 57357، داعيًا الصحفيين والإعلاميين لاستعادة كل القيم النبيلة لمهنة الصحافة والإعلام.



