وزيرة الهجرة تعود من قبرص بعد الإعداد للنسخة الثانية من مؤتمر "إحياء الجذور"

كتبت - مروة شوقي:

عادت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصرين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قادمة من العاصمة القبرصية لارناكا، بعد مشاركتها في الاجتماع الثلاثي مع كل من فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وتيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وبحضور السفيرة مي خليل سفيرة مصر في قبرص، بمقر الرئاسة القبرصية؛ للإعداد للنسخة الثانية من مؤتمر إحياء الجذور.

وقالت مكرم - في تصريحات لها خلال الزيارة - إن النجاح الشعبي لهذه المبادرة جعل الشعوب الثلاث في انتظار ما هو آت تحت مظلة نوستوس، مؤكدة أن من أهم الخطوات القادمة لإحياء الجذور هو دمج الشباب وإعطائهم الفرصة لمناقشة قضايا متنوعة تهم الثلاث دول والاستماع إلى أفكارهم ورؤياهم.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على التركيز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث، لذلك سيتم إطلاق أسبوع "إحياء الجذور للشباب في مطلع سبتمبر القادم ليشمل طلبة جامعيين وحديثي التخرج أعمارهم تتراوح ما بين 18 و25 عامًا من أبناء مصر وقبرص واليونان، فضلًا عن إطلاق نسخة أخرى من "نوستوس للشباب" لأبناء الدول الثلاث في إنجلترا في نهاية أكتوبر القادم.

وأضافت مكرم أنها تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر المغتربين القبارصة، المقرر انعقاده يومي 25 و26 يوليو الجاري، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس، وذلك لإلقاء كلمة الافتتاح التي ستتضمن الحديث عن مبادرة إحياء الجذور ونجاحها ودورها الإيجابي في التواصل والربط بين الشعوب.