البابا تواضروس لوكالة إيطالية: "قادرون على حل مشاكلنا الداخلية بالمحبة والتفاهم"

كتب-إسلام ضيف:

جدد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

وقال البابا تواضروس في حواره مع وكالة إس أي أر الإيطالية: "أرجو عدم التدخل في شئؤن بلادنا الداخلية، نحن قادرون أن نحل مشاكلنا بروح المحبة والحوار والتفاهم".

وكان البابا تواضروس أعلن قبوله لدعوة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ومشاركته في يوم الصلاة المسكوني بمدينة باري الإيطالية 7 يوليو الجاري.

وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن البابا تواضروس أكد في حواره مع الوكالة الإيطالية أن الصلاة هي السلاح الافضل ضد أي نزاعات، متابعًا: "نحن نؤمن ونثق أن الصلاة هي السلطة الأكبر التي تخرجنا من أي مشكلة وتحل النزاعات وتنير مستقبلنا للسلام، والمصالحة".

وأضاف تواضروس: "تواجودنا معًا هو علامة لمحبة بعضنا البعض، وهذا أهم شيء في اللقاء ، نعلم أننا هناك لنصلي بعضنا لبعض وهذا سيمنح تعزية للمتألمين".

وأكمل بابا الإسكندرية: "نرغب أن يفهم العالم كله أن المسيحية مترسخة في الشرق الاوسط ، لذا مهم بالنسبة لنا أن العالم يفهم تقاليدنا ومبادئنا".