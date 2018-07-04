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البابا تواضروس يشارك في الصلاة المسكونية بإيطاليا السبت المقبل

09:04 م الأربعاء 04 يوليو 2018
البابا تواضروس يشارك في الصلاة المسكونية بإيطاليا السبت المقبل

البابا تواضروس

كتب - إسلام ضيف:

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قبوله دعوة البابا فرنسيس ومشاركته في يوم الصلاة المسكوني بباري يوم 7 يوليو الجاري.

وقال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن البابا تواضروس أكد، أن الصلاة هي السلاح الأفضل ضد أي نزاعات، قائلا: نحن نؤمن ونثق أن الصلاة هي السلطة الأكبر التي تخرجنا من أي مشكلة وتحل النزاعات وتنير مستقبلنا للسلام والمصالحة فتواجدنا معا هو علامه لمحبتنا بعضنا لبعض وهذا أهم شيء في اللقاء".

وأضاف البابا تواضروس "نرغب أن يفهم العالم كله أن المسيحية مترسخة في الشرق الأوسط، لذا مهم بالنسبة لنا أن يفهم العالم تقاليدنا ومبادئنا".

جدير بالذكر أن محاور يوم الصلاة بباري ستتضمن لقاء وحوارا مغلقا بين قداسة البابا فرنسيس ورؤساء الكنائس الشرقية.

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