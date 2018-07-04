الاتحاد الأوروبي يلغي قرار الفحص الإضافي للفراولة المصرية

القاهرة - أ ش أ:

أصدرت المفوضية الأوروبية قرارها بإلغاء الفحوصات الإضافية علي الفراولة المصرية والتي كانت مطبقه بنسبة 10%.

وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في بيان له اليوم، إلى أن القرار جاء بعد اطمئنان الاتحاد الأوروبي على سلامة الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لضمان سلامة صادرات مصر من الفراولة الطازجة، في ضوء القرار الوزاري المشترك لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 670 لسنة 2017 والخاص بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية والذي قام المجلس بتنفيذه بالتعاون مع جمعية هيا والحجر الزراعي المصري.

من جانبه، أوضح عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تطبيق القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 على الفراولة الطازجة المصدرة ساهم في وجود رقابة علي العمليات الزراعية التي تتم على المنتج خلال مراحل الزراعة والتعبئة والتأكد من اتباع الممارسات الزراعية الجيدة والاستخدام الآمن للمبيدات؛ لضمان إنتاج منتج تتوافر فيه اشترطات سلامة الغذاء، مما ساهم في الانخفاض الكبير في عدد حالات الرفض للفراولة الطازجة المصدرة لأوروبا من 15 حالة الموسم الماضي إلى حالة واحدة فقط هذا الموسم، وهو ما عزز طلبنا لدي الاتحاد الأوروبي بإلغاء الفحوصات الإضافية علي الفراولة المصرية.

وأضاف أن جهود المجلس ستستمر نحو تحسين منظـومة الإنتاج والتصدير الزراعي للأرتقاء بجودة وسلامة المنتجات المصدرة بما سيكون له من مردود إيجابي على حجم صادراتنا الزراعية والعائد المحقق منها.

يذكر أن صادرات مصر من الفراولة وصلت منذ بداية الموسم التصديري الحالي 2017/2018 وحتى نهاية مايو من العام الجاري إلى ما يقرب من 28 ألف طن بقيمة حوالي 63 مليون دولار، منهم ما يقرب من 11 ألف طن لدول الإتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 35 مليون دولار.