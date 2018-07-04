"احذر مطب صناعي".. لوحة مرورية على متحف الحضارة والآثار ترد (صور)

"الآثار" تعلن العثور على دفنات آدمية وحيوانية ترجع لعصر ما قبل الأسرات

كتب ـ يوسف عفيفي:

رصد عدد من المواطنين ملصق خاص بإدارة مرور القاهرة، موجود على لوحة إرشادية للمتحف القومي للحضارة مكتوب عليها "احذر مطب صناعي" والتي اعتبرها البعض أنها تشوه صورة المتحف أمام الجمهور.

وقال بسام الشماع، عالم المصريات، إن وضع محافظة القاهرة هذا الملصق على اللوحة الإرشادية يشوه الشكل العام للمتحف أمام الجمهور، مؤكدا أن الملصق ما زال موجودا حتى الآن في صمت تام من وزارة الآثار، مطالبا إياها بالتدخل الفوري لإزالة هذا الملصق والحفاظ على الحضارة المصرية من التشوه.

وأعربت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف الأثرية، عن دهشتها من هذا الملصق المروري. وقالت لمصراوي: "هناك أمر غير مضبوط. سأخاطب المشرف العام على المتحف لاتخاذ قرار بشأنه، لأنه يسئ للشكل العام للمتحف".

ورد المهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف القومى للحضارة المصرية، بأن محافظة القاهرة، وضعت لوحة إرشادية للتعرف على متحف الحضارة ثم أنشأت "مطب صناعي للمارة" لكنها للأسف قامت بلصق الإرشاد المروري على اللوحة الإرشادية الخاصة بالمتحف وهذا خطأ.

وأوضح سعيد في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن هذا الملصق يؤثر بالسلب على المتحف القومي للحضارة ويشوهه، لافتا إلى أن إدارة المتحف خاطبت المحافظة لإزالة الملصق، ولن ترفعها وزارة الآثار منفردة قبل أن تخاطب المحافظة وإدارة المرور ونحترم تخصصهم.

وتابع: "في الحقيقة شكل اللوحة والملصق مش حلو".

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