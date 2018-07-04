رئيس "الإنجيلية" يلتقي "إريكسون" أبرز المدافعين عن ذوي الإعاقة

كتب-إسلام ضيف:

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السيدة جوني إريكسون تادا، أبرز المدافعين العالميين عن الأشخاص من ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت جوني إريكسون قد أصيبت بالشلل الرباعي في السابعة عشرة من عمرها في حادثة غوص عام 1967، والتي على أثرها تستخدم الآن مقعدًا متحركًا.

وبعد عامين من إعادة التأهيل، ظهرت بمهارات جديدة وأفكار مبتكرة لمساعدة الآخرين في مواقف مماثلة؛ فأسست مؤسسة Joni and Friends عام 1979، التي نمت بسرعة لتوفيرها برامج تركز على العائلات والمجتمعات التي لديها احتياجات خاصة.

يأتي هذا في إطار زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للولايات المتحدة الأمريكية التي ألقى بها عدة محاضرات بولايات Sent louis - Chicago - Washington كما التقى عددًا من المسؤولين الأمريكيين وبعض أعضاء الكونجرس، بالإضافة إلى عدد من قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية والأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.​