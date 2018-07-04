وزير إماراتي: لن يُهدم الوطن العربي في وجود مصر والإمارات

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، محمد بن عبدالله القرقاوي، إن دور مصر والإمارات هو خلق نموذج عربي فى التعاون الحكومي بين البلدين، لافتا إلى أن المنطقة العربية مستهدفة من الآخرين ومن بعض الدول العربية، ولن يستطيع أحد أن يهدم المنطقة ما دام فيها "مصر والإمارات" وهما يبنيان الوطن العربي ويبينيان مستقبل البلدين.

وقال القرقاوي، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر التميز الحكومي، إن المستقبل بين البلدين أفضل، مشيرا إلى أن مصر لها فضل كبير على الإمارات، مضيفًا: "أعتز أن يكون معلمي من مصر".

وقال إن الحكومات هى القاطرة التي تقود الاقتصاد والمجتمع والرياضة وكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن علاقة مصر والإمارات تاريخية قائمة على مصلحة المنطقة وأبنائها، والأسس التي قامت عليها الإمارات في مراحلها الصعبة اعتمدت على المصريين سواء المعلمين والمؤسسين التشريعيين، وبالتالي نقل المعرفة للإمارات بدأ من مصر في الخمسينيات والستينيات والسبعينات.

وأوضح أن مصر لديها رؤية واضحة "رؤية 2030" التي أطلقها الرئيس السيسي قوامها مشروعات قومية ضخمة تم إطلاقها، مضيفًا أن حكومة الإمارات تعمل وفق خطط محددة وأطلقت استراتيجية واضحة عام 2007 وحتى عام 2021، والتى تسعى لأن تكون الإمارات من أفضل 10 دول فى العالم قبل عام 2021.​