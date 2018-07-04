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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدًا من البرلمان الفرنسي

06:53 م الأربعاء 04 يوليو 2018
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدًا من البرلمان الفرنسي

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدًا من البرلمان

كتب-إسلام ضيف:

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم الأربعاء، وفدًا من البرلمان الفرنسي أثناء زيارتهم إلى مصر.

وقال بيان للكنيسة الكاثوليكية إن اللقاء تناول سبل التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية في مصر والبرلمان الفرنسي.

وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن الوفد كان حريصًا على علاقة الكنيسة الكاثوليكية بمصر مع الكنائس الأخرى الأرثوذكسية والبروتستانتية، ومع الدولة من جهةٍ ومن جهةٍ أخرى علاقة الكنيسة بالأزهر.

الأنبا إبراهيم إسحق الأقباط الكاثوليك البرلمان الفرنسي الكنيسة الكاثوليكية

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