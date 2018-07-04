إحباط تهريب أدوات جراحة عيون بـ4 ملايين جنيه في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب أدوات جراحة العيون مع راكب قادم من دبي بقيمة 4 ملايين جنيه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه محمود خالد نجيب في الراكب، وبتفتيش حقائبه بواسطة توني فكري، وأمام مديري الإدارة أسامة مصطفى ومحمد خيري سكر، عثر بداخلها على 4 آلاف مشرط خاص بجراحة العيون.

أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية.