إحباط تهريب 97 عملة أثرية إلى أمريكا مع راكب

كتب - طه عبيد:

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، محاولة راكب تهريب 97 عملة أثرية إلى نيويورك، داخل حقائبه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب، وتفتيشها، عثر بداخلها على ٩٧عملة معدنية، يشتبه في أثريتها، وبالعرض على لجنة من مركز الوحدات الأثرية بالميناء، أفادت بأن المضبوطات ترجع للعصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل وعهد الملك فاروق، وجميعها تخضع لقانون حماية الآثار.

وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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