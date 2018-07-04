وزير الطيران يبحث مع رئيس الأرصاد الجوية خطة التطوير وتحليل الحوادث

كتب - طه عبيد:

التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، والطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحليل الحوادث؛ للتعرف على خطط ومهام هيئة الأرصاد وإدارة تحليل الحوادث.

وخلال اللقاء قدم "عبد العال"، عرضا توضيحيا عن النشاطات والخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والتنبؤات بالسيول وطرق مواجهتها.

واطلع الوزير على خطة تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حيث الأجهزة والمعدات، ووجه بضرورة تقوية البنية التحتية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، مع الاعتماد على الأبحاث والدراسات المبنية على أسس علمية واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التي تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي.

وكذا وضع خطط تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين بمجال الأرصاد الجوية وتحسين مستوى أدائهم من أجل تعزيز دور الهيئة في الحفاظ على الأرواح والبيئة ومقدرات هذا الوطن، مؤكدا على أن الفرد هو القوام الرئيسى لقطاع الطيران المدني وأنه يجب الاهتمام بتأهيله في جميع النواحى الإدارية والفنية من خلال تبنى مجموعة من الآليات للارتقاء بالعاملين بكافة قطاعات الوزارة.

كما استمع إلى شرح تفصيلي من الطيار أيمن المقدم عن نشاط ومهام الإدارة المركزية لتحليل الحوادث حيث تقوم بإعداد التقارير الفنية في التحقيق بحوادث الطائرات، وتشمل الإدارة على مراكز ومعامل تحليل بيانات ومعلومات الطائرات والتي تحتوى على احدث الأجهزة التقنية والعلمية في هذا المجال.

وفى ختام الاجتماع نوه وزير الطيران عن أهمية وضع خطة تطوير أداء الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطائرات حتى تواكب المستويات العالمية، ووجه سيادته بمواصلة العمل وسرعة الانتهاء من الخطط الموضوعة للارتقاء بمجالى الأرصاد الجوية والإدارة المركزية لتحليل الحوادث.