"الأعلى للجامعات الخاصة" يعلن الشريحة الأولى للتنسيق 29 يوليو

كتبت-داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، في جلسته، الأربعاء، موعد بدء تطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، للقبول بالجامعات الخاصة.

وحسب بيان "الأعلى للجامعات"، من المقرر أن تبدأ الشريحة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة 29 يوليو الجاري، وحتى 8 أغسطس من الشهر القادم.

وأضاف: ستبدأ الشريحة الثانية في اليوم التالي للشريحة الأولى في 9 أغسطس، وحتى آخر أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس، ,أعضاء المجلس، ذلك بمقر الوزارة.