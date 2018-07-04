وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لفرنسا

كتب - عمر مصطفى:

عاد الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى فرنسا.

والتقى القائد العام بوزير القوات المسلحة لجمهورية فرنسا فلورانس بارلي، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كما وبحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

وأعرب الفريق محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية للبلدين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.​