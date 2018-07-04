التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة لـ 45 جنيهًا

كتبت- عايدة رضوان:

قال المهندس جمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة للجملة، إنه تم تخفيض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة لـ 45 جنيهًا عوضًا عن 52 جنيه للكيلو الواحد، فيما تم تثبيت أسعار اللحوم السودانية الطازجة عند حد 85 جنيهًا للكيلو الواحد، والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيهًا.

وأضاف الشرقاوي - في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء - أن هناك كميات وفيرة من اللحوم البرازيلية في كافة المجمعات الاستهلاكية بما يكفي لسد احتياجات المواطنين حتى عيد الأضحى المبارك.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أكد أنه لن يتم المساس بأسعار السلع الغذائية أو الخبز المدعم المقدم للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم العيني، وذلك عقب زيادة أسعار الوقود التي تم تطبيقها اعتبارًا منذ السادس من يونيو الماضي.​