مدارس النيل المصرية تعلن عن فتح باب قبول الطلاب بـ5 محافظات

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت مدارس النيل المصرية، فتح باب القبول، للطلاب الجدد في فروعها بمحافظات: المنوفية، أسيوط، الأقصر، دمياط، وأسوان، للعام الدراسي 2018/ 2019، وتبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل، في إطار السعي نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى دولي.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قال خيري، إن مدارس النيل في محافظات: المنوفية، أسيوط، والأقصر، تقبل الطلاب في الصف الأول والثني من مرحلة رياض الأطفال، كما تقبل الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الرابع.

أما فى محافظتى أسوان ودمياط فتقبل مدارس النيل المصرية الدولية الطلاب في الصف الأول والصف الثانى من مرحلة رياض الأطفال فقط، بشرط استيفاء شروط التقدم واجتياز الطالب اختبارات القبول بالمدرسة والتي تجريها وحدة شهادة النيل الدولية.

وأشار خيرى إلى أن التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، http://www. Moe.gov.eg على الانترنت.

وخصصت الوزارة الرقم (01090477744)؛ لتلقى الاستفسارات، وتحدد كل مدرسة مواعيد المقابلة الشخصية، للمتقدمين وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة وفقًا لشروط القبول.

وتهدف مدارس النيل المصرية الدولية إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بدعم من الحكومة المصرية؛ لتنافس المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة، إذ تؤهل الخريجين للالتحاق بأفضل الجامعات العلمية والمصرية، من خلال توفير نظامًاتعليميًا تفاعليًا متكاملًا يؤهل الطالب مهاريًا وعقليًا وبدنيًا؛ ليكون قادرًا على المنافسة في سوق عمل القرن الواحد والعشرين.

وأوضح خيري أن أهم ما يميز النظام التعليمى المتبع في تلك المدارس الالتزام بمعايير عالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية ( شهادة مصرية بمعايير دولية) إذ يحصل طلاب هذه المدارس على شهادة النيل الثانوية الدولية (certificate of Nile international Secondary Education- CNISE)

وتصمم المناهج وفقًا للمعاييرا لعالمية تحت الإشراف الفني لوحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبشراكة مع كل من هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف خيرى أن مدارس النيل تتيح للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية بالشراكة مع وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وباعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهما:

الأولى: بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمسمى شهادة النيل الإعدادية الدولية Certificate of Nile International Preparatory Education- (CNIPE))

والثانية: بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعى في نهاية الصف الثانى عشر، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج بمسمى شهادة النيل الثانوية الدولية :

Nile International Secondary Education- (CNISE) certification of

ويسهم النظام التعليمي في المدارس، في بناء شخصية الطالب وإكسابه المعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار، وإعداده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليًا وعالميًا، فالمنهج مخطط ومصمم في ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم؛ بما يحقق مستويات متقدمة من الجودة للعملية التعليمية، ويجعله نموذجًا تعليميًا مستوفيًا لمقومات الاعتماد على المستوى المحلي والدولي.

وتقدم مدارس النيل المصرية الدولية مناهج مرنة بكافة المراحل الدراسية والتي لا تعتمد على كتاب أوحد، وإنما على مصادر متنوعة تستهدف تحقيق مخرجات التعلم، ومناهج مبتكرة للغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، ووجود مناهج متكاملة للتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية، ودمج تكنولوجيا المعلومات في جميع جوانب العملية التعليمية، وتنمية مهارات البحث والتفكير النقدى لدى الطلاب، ومناهج غير مسبوقة للتعليم ما قبل الجامعى في مصر تشمل: ريادة الأعمال والابتكار ورؤى عالمية، ويتم ذلك تحت الإشراف الفني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، والتي تعتبر هيئة التقييم والامتحانات لنموذج النيل التعليمى في مصر وخارجها، حيث إن الوحدة ملتزمة في ممارستها بالمعايير الدولية وتماثل هيئات الامتحانات الدولية، وذلك مع التزام الطلاب بمناهج التربية الدينية والتربية الوطنية التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة المراحل الدراسية.