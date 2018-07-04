تأجيل الوقفة الصامتة لأعضاء بنقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قرر عدد من أعضاء نقابة الصحفيبن تأجيل وقفتهم الاحتجاجية الصامتة، والتي كانت مقررة اعتراضًا على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، والتي كان من المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم.

وقال بيان لمنظمي الوقفة الاحتاجية: "الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد التواصل مع مجلس النقابة وأعضاء بالجمعية العمومية وعدد من الزملاء النواب، تم الاتفاق على تأجيل الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي أعلن عنها أعضاء بالجمعية العمومية ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، والتي كان مقررا لها السادسة من مساء اليوم".

وأضاف البيان: "يعلن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذا البيان أن مجلس النقابة متواصل مع نواب بالبرلمان ونقل لهم ملاحظاته على مشروع القانون، ويستقبل المجلس عددًا من النواب خلال ساعات لمناقشة التعديلات التي أرسلتها النقابة قبل أسبوع، على أن يتم الاتفاق على اجتماع أوسع يضم أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة سبل مواجهة ما جاء في القانون من عصف بالحريات الصحفية والمؤسسات القومية".

وتابع البيان: "يؤكد أعضاء مجلس النقابة الموقعون على البيان رفضهم لما جاء في تصريحات كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من الاستهانة بموقف النقابة من مشروع القانون"، وأشاروا إلى أن وقوف جبر ضد ملاحظات نقابته، ووصفها بـ"الفرمانات" يؤكد أنه اتخذ موقفاً غير موضوعى وشخصي، ومتحيز ضد الجماعة الصحفية التى يمثلها مجلس النقابة.

ويشير الموقعون إلى أن جبر لم يتطرق في بيان هيئته أو في تصريحاته الصحفية إلى مواد الحريات والصلاحيات المطلقة التي منحها القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام أو للهيئة الوطنية للصحافة، ومنها الحجب والحظر ومنع التداول ودمج وإلغاء المؤسسات الصحفية.

ودعا الموقعون على البيان جبر وغيره ممن يروجون للقانون إلى إعادة قراءته وأن ينحوا مصالحهم الشخصية المباشرة جانبا، فالمناصب زائلة والمهنة أبقى والتاريخ لن يرحمهم.

واختتم البيان بتوقيع عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل.​