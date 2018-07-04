وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى فرنسا

كتب- عمر مصطفى:

عاد الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية الى فرنسا ، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعرض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى القائد العام بالسيدة فلورانس بارلي وزير القوات المسلحة لجمهورية فرنسا، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وبحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

وأعرب الفريق محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبها أشادت فلورانس بارلي بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الارهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار علي المستويين الاقليمي والدولي في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وخلال الزيارة قام الفريق محمد زكى بزيارة رئاسة الأركان العامة ببيلارد والتقى الجنرال فرانسوا لوكنتير رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية.​