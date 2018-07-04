برلماني: بمصر من أقوى الدول في العالم حال تطبيق برنامج الحكومة

كتبت هند الشامي

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن بيان ‏الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام ‏البرلمان اتسم بالوضوح والطموح وتضمن العديد من المحاور أهمها سرد ‏آليات بناء الإنسان المصري بتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتنمية ‏الثروة البترولية والمعدنية وصناعة البتروكيماويات، وأنشطة البترول ‏والطاقة والأمن الغذائي وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية بالأبحاث ‏العلمية المتطورة وتفعيل دور المؤسسات الثقافية وتنمية المواهب وتوجيه ‏الدعم لمستحقيه. ‏

وأضاف منظور في بيان له، أن رئيس الوزراء حرص خلال عرض بيان ‏الحكومة أمام نواب الشعب على إيضاح جميع المشاكل والعقبات التي ‏تواجه الدولة بكل حيادية دون خجل، مُؤكدًا أن رئيس الوزراء خلال ‏الفترة القادمة سيعتمد على استكمال الخارطة الاقتصادية التي بدأتها الدولة ‏منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم، مُشيرًا إلى أن ‏الحكومة اهتمت بتشجيع الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة بمنحهم قروض ميسرة السداد للقضاء على البطالة. ‏

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري في ‏المستقبل القريب سيجنى ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم ‏اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتابع: "في حال تنفيذ محاور بيان الحكومة ‏على أرض الواقع ستكون مصر من أقوى الدول في العالم اقتصاديًا".‏​