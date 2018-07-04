برلماني: بمصر من أقوى الدول في العالم حال تطبيق برنامج الحكومة
كتبت هند الشامي
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان اتسم بالوضوح والطموح وتضمن العديد من المحاور أهمها سرد آليات بناء الإنسان المصري بتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وصناعة البتروكيماويات، وأنشطة البترول والطاقة والأمن الغذائي وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية بالأبحاث العلمية المتطورة وتفعيل دور المؤسسات الثقافية وتنمية المواهب وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأضاف منظور في بيان له، أن رئيس الوزراء حرص خلال عرض بيان الحكومة أمام نواب الشعب على إيضاح جميع المشاكل والعقبات التي تواجه الدولة بكل حيادية دون خجل، مُؤكدًا أن رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة سيعتمد على استكمال الخارطة الاقتصادية التي بدأتها الدولة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم، مُشيرًا إلى أن الحكومة اهتمت بتشجيع الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنحهم قروض ميسرة السداد للقضاء على البطالة.
كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري في المستقبل القريب سيجنى ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتابع: "في حال تنفيذ محاور بيان الحكومة على أرض الواقع ستكون مصر من أقوى الدول في العالم اقتصاديًا".
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