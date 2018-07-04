"الأعلى للجامعات الخاصة" يعلن الحد الأدنى لكلياته.. 95% للطب و80% للهندسة

كتبت- داليا شبل:

اعتمد المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، في جلسته، اليوم الأربعاء، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2018/2019، حيث سيتم تطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

وحسب بيان "الأعلى للجامعات"، تبدأ الشريحة الأولى 29 يوليو الجاري، وحتى 8 أغسطس من الشهر القادم، وتبدأ الشريحة الثانية في 8 أغسطس، وحتى آخر أغسطس المقبل.

وتابع "الأعلى للجامعات"، على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالي: 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي)، و80% الهندسة، و70% كليتا (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و55% باقي الكليات.

وأوضح، تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضاً مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، مرفق بها ايصال من مكتب التنسيق الرئيسي يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.