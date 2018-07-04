لطلاب الثانوية العامة.. قواعد التوزيع الجغرافي بالمحافظات والإدارات التعليمية

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء موسم تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج ب 72 ساعة، عبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مكاتب التنسيق.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لمصراوي، إنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة، في 16 يوليو الجاري.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن نظام تنسيق القبول الجامعات هذا العام، سيطبق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها كما هي بدون أي تغيير.

وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي" جداول التوزيع الجغرافي المتدرج، مقسمة وفقاً للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها والاختيارات المتاحة، والتي يجري توزيع الطلاب المتقدمين للجامعات على أساسها، وفقا للإدارات التعليمية التابع لها طالب الثانوية العامة، والتي توزع إلى ثلاث مجموعات (أ، ب، ج)، على أن يكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها تتابعا من (أ) إلى (ج).

ويختار الطالب كليات النطاق الجغرافي (أ) ولا يستطيع البدء في اختيار كليات النطاق الجغرافي (ب)، قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (أ)، ولا يمكن البدء في الاختيار الحر (مجموعة ج) لباقي الكليات قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (ب).

وكان مكتب التنسيق قد أعلن عبر موقعة الإلكتروني عن بعض الإرشادات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للجامعات:

- طلاب مناطق (الخانكة -شبرا الخيمة – شبين القناطر-القناطر الخيرية-قلوب – أبو زعبل – الخصوص-العبور)، التابعة لمحافظة القليوبية يكون قبولهم أولا بجميع كليات جامعة عين شمس أو جامعة بنها، ماعدا كلية الهندسة فيقتصر قبولهم أولاً على كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، عدا طلاب منطقة العبور لهم الحق في إبداء رغبتهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كاختيار أول.

- القبول بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية، لها توزيع جغرافي خاص بها ولا يخضع للتوزيع الوارد بهذه الجداول.

- القبول بالمعاهد الخاصة متاح أمام جميع الطلاب، ولا يطبق عليها نظام التوزيع الجغرافي والإقليمي.

- طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة (المتفوقين – المكفوفين – الحربية – الثانوية العسكرية – الداخلية – البالية – الثانوية الرياضية) يتم ترشيحهم طبقا للقواعد التي تنطبق على عنوان السكن المدون باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب، وبذلك إذا كان سكن أسرة الطالب المثبت باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب في أحد محافظات القاهرة الكبرى، يرشح الطالب طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي للقاهرة الكبرى، وإذا كان عنوان سكن أسرة الطالب المثبت باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب، في محافظة أسيوط مثلا، يتم توزيعه طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي لطلاب محافظة أسيوط.