رئيس الأركان يتفقد الاستعداد القتالي لإحدى وحدات القوات الخاصة

كتب- عمر مصطفى:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الأنشطة التدريبية التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة فجر اليوم، في إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة.

وحسب بيان، الأربعاء، تمثلت أبرز الأنشطة التي تفقدها رئيس أركان حرب القوات المسلحة في إجراءات الإعداد البدني للفرد المقاتل والتغلب على الموانع الطبيعية والصناعية والتسلق والنزول السريع مع الاشتباك بالذخيرة الحية وتنفيذ الرمايات غير النمطية من الثبات والحركة، بالإضافة لحرص الفريق محمد فريد على مشاركة عناصر الوحدات الخاصة في تنفيذ طابور السير، بجانب تفقده معرضا يضم عددًا من الأسلحة والمعدات المتطورة التي تستخدمها عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمستوى المتميز لرجال الوحدات الخاصة وأوصاهم ببذل المزيد من الجهد والتدريب لتظل القوات المسلحة درعًا حاميًا لهذا الوطن.

ولفت الفريق محمد فريد، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أساليب التدريب وزيادة معدلات الكفاءة القتالية والفنية في مسار موازٍ مع توفير جميع الإمكانات للاهتمام بالفرد المقاتل معنويًا وإداريًا، مؤكدا على أن ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد وتدريب شاق هو مهمة مقدسة لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والأمان والاستقرار.

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .