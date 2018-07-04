أكثر الكلمات إنتشاراً

حكومة مدبولي المدارس اليابانية عقار الساحل المنهار نادي الأهرام مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

منها أزمة المنتخب في روسيا.. برلماني يقدم طلبات إحاطة ضد 3 وزراء

03:28 م الأربعاء 04 يوليو 2018
منها أزمة المنتخب في روسيا.. برلماني يقدم طلبات إحاطة ضد 3 وزراء

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن انقطاع وضعف المياه بعدد من مراكز وقرى المنيا.

وقال ملك، في طلبه، إن انقطاع المياه بصورة متكررة ولفترات زمنيه طويله نتيجة القصور والبطئ في استكامل مشروعات إحلال وتجديد بعض الخطوط مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

كما تقدم بطلب إحاطة آخر موجهًا إلى وزير الزراعة، بشأن القصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتحصين الأبقار.

ولفت إلى أن انتشار مرض الجلد العقدي أثر على الأقتصاد القومي والاستثمارات الكبيرة الصغيرة بهذا القطاع.

كما تقدم بطلب إحاطة ثالث موجهًا لوزير الشباب والرياضة بخصوص ما أثير حول المخالفات الإدارية والمالية من قبل المسئولين عن بعثة المنتخب المصري أثناء مشاركته في كأس العالم بروسيا، وأثر على سمعة مصر والرياضة المصرية.

مجلس النواب مجدي ملك مونديال روسيا منتخب مصر طلب إحاطة

الخبر التالى:

رئيس الأركان يتفقد الاستعداد القتالي لإحدى وحدات القوات الخاصة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان