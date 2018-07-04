منها أزمة المنتخب في روسيا.. برلماني يقدم طلبات إحاطة ضد 3 وزراء

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن انقطاع وضعف المياه بعدد من مراكز وقرى المنيا.

وقال ملك، في طلبه، إن انقطاع المياه بصورة متكررة ولفترات زمنيه طويله نتيجة القصور والبطئ في استكامل مشروعات إحلال وتجديد بعض الخطوط مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

كما تقدم بطلب إحاطة آخر موجهًا إلى وزير الزراعة، بشأن القصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتحصين الأبقار.

ولفت إلى أن انتشار مرض الجلد العقدي أثر على الأقتصاد القومي والاستثمارات الكبيرة الصغيرة بهذا القطاع.

كما تقدم بطلب إحاطة ثالث موجهًا لوزير الشباب والرياضة بخصوص ما أثير حول المخالفات الإدارية والمالية من قبل المسئولين عن بعثة المنتخب المصري أثناء مشاركته في كأس العالم بروسيا، وأثر على سمعة مصر والرياضة المصرية.