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ضبط 1294 قرص ترامادول في برطمان "مش" بمطار القاهرة

03:27 م الأربعاء 04 يوليو 2018
ضبط 1294 قرص ترامادول في برطمان "مش" بمطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "ترامادول" مع راكب مصري قبل سفره إلى السعودية، أخفاها داخل برطمان "مش" لتضليل رجال التأمين.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب اشتبهت في وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، أثناء إنهاء إجراءات سفره على طائرة النيل المتجهة إلى القصيم، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تبين أن بداخلها برطمان (مش)، عثر بداخلها على 3 لفافات بداخلها (1294) قرص لعقار الترامدول المخدر، واعترف الراكب بمحاولة تهريبه لبيع الأقراص المخدرة هناك وتحقيق مكاسب مادية.

وأمر اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكب وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

مطار القاهرة اقراص ترامادول برطمان مش تهريب مخدرات

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