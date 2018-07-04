بعد انتهاء عقد مدحت شلبي.. "أون سبورت": سنتعاقد مع شوبير خلال 24 ساعة

كتب- مصطفى علي:

كشف أسامة الشيخ، رئيس قناة أون سبورت، عن وجود مفاوضات حاليًا بين إدارة القناة والإعلامي أحمد شوبير للتعاقد معه استعدادًا للموسم المقبل، بعد انتهاء عقد الإعلامي مدحت شلبي منذ أيام.

وقال الشيخ لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات التي تجريها القناة حاليًا تتوقف على بعض الرتوش النهائية قبل توقيع العقود رسميًا، ومن المقرر حسم الأمور خلال الـ24 ساعة المقبلة، والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت مصادر بالقناة، أن الشروط التي يجري الاتفاق عليها حاليا خاصة بتنظيم العمل داخل البرامج التي سيقدمها شوبير ومنها الاستوديو التحليلي للقناة بالإضافة إلى برنامج يومي في الحادية عشرة مساء، وعدم الظهور بقنوات أخرى سواء ضيفا أو معلقا إلا بموافقة مسبقة من القناة.

ولفتت المصادر إلى أن شوبير سينتقل بكامل فريق عمله من مخرجين ومعدين ومراسلين إلى القناة تاركا قناة "صدى البلد" وإعلان التعاقد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من مدحت شلبي لمصراوي، أن قناة mbc تتفاوض معه حاليا؛ للانضمام إليها بدءًا من العام المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع أون.