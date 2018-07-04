"الري": إزالة 37126 حاله تعدٍ على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال الإزالة التعديات على نهر النيل، في إطار الحملة القومية للحفاظ على نهر النيل.

وأزال قطاع حماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد، اليوم الأربعاء، "28" حالة تعدٍ على نهر النيل بمحافظات (القليوبية ـ المنوفية - كفر الشيخ – المنيا-قنا).

وأوضح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل، في بيان، اليوم، أن إجمالي المخالفات التي جرى إزالتها على نهر النيل 37126 حاله تعدٍ حتى الآن.

وأضاف خالد، أن جميع الإزالات يجري تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.