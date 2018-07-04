برلماني: بيان الحكومة جاء شاملاً لجميع المشكلات والتحديات

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمس بالبرلمان تناول جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن ووضع لها حلول وخطط استراتيجية واضحة وحاسمة.

وأوضح النائب، في بيان، الأربعاء، أن البيان استعرض خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، في ضوء التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة، خاصة العام المالي المقبل، وهو ما يشير إلى إعطاء الحكومة الجديدة الأولوية لهذا الملف واستكمالها في تنفيذ خطة العمل المرتبطة باستراتيجية 2030.

ولفت النائب إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى بناء الإنسان المصري والارتقاء بجميع خدماته، من خلال عرض جميع المشاكل التي تواجه الدولة بكل موضوعية وحيادية والوصول لحلول مناسبة لها بشكل واضح وصريح، في ضوء الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.