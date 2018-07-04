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​"الأوقاف" تعلن محاور المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

02:52 م الأربعاء 04 يوليو 2018
​"الأوقاف" تعلن محاور المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، محاور المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد 20 أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأربعاء، أن محاور المؤتمر على النحو التالي:

المحور الأول: الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية.

المحور الثاني: التعليم وأثره في بناء الشخصية.

المحور الثالث: الإعلام وأثره في بناء الشخصية.

المحور الرابع: الأسرة ودورها في بناء الشخصية.

المحور الخامس: المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة المصرية نموذجًا.

المحور السادس: مشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ عليها.

وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية محاور المؤتمر الخطاب الديني

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