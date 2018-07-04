"الأوقاف" تعلن محاور المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، محاور المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد 20 أكتوبر المقبل.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأربعاء، أن محاور المؤتمر على النحو التالي:
المحور الأول: الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية.
المحور الثاني: التعليم وأثره في بناء الشخصية.
المحور الثالث: الإعلام وأثره في بناء الشخصية.
المحور الرابع: الأسرة ودورها في بناء الشخصية.
المحور الخامس: المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة المصرية نموذجًا.
المحور السادس: مشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ عليها.
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