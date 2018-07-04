في مسابقة للقرآن الكريم.. محافظ القاهرة يكرم 25 متسابقًا من أبناء الجمعيات الأهلية

كتب- محمد نصار:

كرم المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، 25 متسابقًا ومتسابقًة من أبناء وفتيات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية، من خلال منحهم جوائز مالية وشهادات تقدير لحصولهم على المراكز الأولى في المسابقة الدينية التي نظمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالقاهرة.

وقال عبدالحميد، خلال حفل التكريم، اليوم الأربعاء، إن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التي تقوم على التعايش السلمي مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة في نفوسهم بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة.

وأشاد المحافظ بجهود رؤساء الجمعيات الأهلية ورواد العمل الاجتماعي بالعاصمة في تحفيظ القرآن الكريم ليظل في القلوب.

واستجاب المحافظ لطلب المتسابق مصطفى فرج عطية الله 11 عامًا، لمنح والدته رحلة عمرة، ووعدها رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بأن تكون في أول فوج يسيره الاتحاد للعمرة.

وخلال الحفل سلم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية درع الجمعيات الأهلية لمحافظ القاهرة تقديرًا لدوره في رعاية العمل الأهلي بالمحافظة.

كما ثمن المحافظ استجابة عدد من الجمعيات الأهلية بتدبير عدد كبير من الأجهزة والأثاث ووسائل المعيشة لأصحاب الشقق التي وفرتها المحافظة لمتضرري عقاري الساحل المنهارين.

حضر الحفل اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، وجيهان عبدالرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومحمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء الجمعيات الأهلية وعدد من قيادات المحافظة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف. ​