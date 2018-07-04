محمد صلاح يصل القاهرة قادمًا من بيروت

كتب- طه عبيد:

وصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب القومي وليفربول الإنجليزي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، قادما من بيروت؛ بعد قضاء إجازته الصيفية القصيرة هناك، قبل التوجه إلى مدينة ليفربول البريطانية لبدء الاستعداد للموسم الجديد مع ناديه.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، أن صلاح وصل على الطائرة المصرية القادمة من بيروت، وجرى إنهاء إجراءات وصوله وبصحبته زوجته من استراحة الخدمة المميزة بمطار 3، وسط ترحيب كبير به من قبل المتواجدين بالمطار.



وكان نادي ليفربول الإنجليزي أعلن، الاثنين الماضي، تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح لمدة 5 مواسم مقبلة، وبموجب العقد الجديد يرتفع الراتب الأسبوعي لصلاح من 100 ألف جنيه إسترليني إلى 200 ألف، وهو ما يجعل صاحب الـ26 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.