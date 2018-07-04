تختلف حسب المنطقة.. منظومة جديدة لتحصيل رسوم النظافة

كتب- عمر مصطفى:

قال مصدر مسئول بوزرة البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الوزارة، يطالب بتحويل تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، ليكون عن طريق إدارة تحصيل بالمحافظات أو شركات متخصصة في التحصيل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر طرح مشروع القانون على مجلس النواب خلال أسبوع.

وأوضح المصدر، أن القانون لم يحدد شريحة محددة، مثل تلك الموجودة الآن بفواتير الكهرباء، وتحديد الرسوم سيكون وفقا لكل منطقة أو تجمع سكني، مضيفا أن المتخلف عن دفع رسوم النظافة سيخضع للعقوبة.

وتابع المصدر، أن سبب إصدار هذا المشروع، ضعف كفاءة التحصيل عن طريق شركة الكهرباء إلى 40 % خلال السنوات الأخيرة.