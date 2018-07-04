التعليم: 93.1% نسبة النجاح بالعينة العشوائية لامتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، نتيجة العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، التي أدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، الامتحان بها، الأحد الماضي.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جاءت النتيجة كالتالي:

- إجمالي أوراق العينة (11,618) ورقة.

- إجمالي الطلاب الناجحين (10,822) طالبًا وطالبة.

- إجمالي الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (687) طالبًاوطالبة.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (93.1%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (86.77%).

وجاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول (2586) طالبًا وطالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) بنسبة (23.90%).

- حصول (2535) طالبًا وطالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) بنسبة (23.42%).

- حصول (2037) طالبًا وطالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) بنسبة (18.82%).

وقال حجازي، إنه سيجري إعلان مؤشرات نتائج امتحانات المواد الدراسية بمجرد الانتهاء منها أولًا بأول، مؤكدًا أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها.