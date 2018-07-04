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    1049 عامًا على تأسيس العاصمة.. المحافظ يستعرض إنجازات العام الماضي غدًا

    01:22 م الأربعاء 04 يوليو 2018
    1049 عامًا على تأسيس العاصمة.. المحافظ يستعرض إنجازات العام الماضي غدًا

    كتب- محمد نصار:
    يعقد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

    ويأتي هذا المؤتمر في إطار احتفال محافظة القاهرة بالعيد القومي لها، وتزامنًا مع مرور 1049 عامًا على تأسيسها.

    وحسب بيان، الأربعاء، من المقرر أن يعرض المهندس عاطف عبدالحميد، ما حققته المحافظة من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب الخطط المستقبلية للنهوض بها خلال الفترات المقبلة.

    عاطف عبد الحميد محافظة القاهرة انجازات القاهرة

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