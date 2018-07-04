بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. تفاصيل برنامج "مشروعك" في 27 محافظة

كتب- محمد نصار:

تضمن برنامج الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توفير 10 مليارات جنيه قروضًا ميسرة من البنوك على مدار السنوات الـ4 المقبلة، توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك".

ويعتمد المشروع على تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض من صندوق التنمية المحلية، أو من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك).

ويهدف المشروع والذي بدأ العمل به بتاريخ 2015/3/26، إلى توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة، تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها، واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة.

واستطاعت الحكومة تغطية جميع المحافظات من خلال 282 موقعًا تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ5 المساهمة والإشراف الشخصي من جانب المحافظ لتذليل المعوقات.

وعلى مدار عامين من تاريخ بداية المشروع جرى توفير 98522 فرصة عمل بتمويل يصل إلى 6.314 مليار جنيه.

واحتلت محافظة المنيا المركز الأول بـ11936 مشروع بتكلفة 793 مليون و497 ألف جنيه، تلتها محافظة سوهاج بـ9999 مشروع بتكلفة 634 مليون و13 ألف جنيه، ثم محافظة الشرقية بـ7490 مشروع وبتكلفة 598 مليون و445 ألف جنيه.

وأتت محافظة البحيرة في المركز الرابع بـ11816 مشروع وتكلفة 565 مليون و315 ألف جنيه، والدقهلية خامسًا بـ 8846 مشروع وتكلفة 506 مليون و265 ألف جنيه، بينما أتت محافظة الغربية في المركز السادس بـ4391 مشروع وتكلفة 405 مليون و953 ألف جنيه.

واحتلت محافظة كفر الشيخ المركز السابع بـ4286 مشروع وتكلفة 363 مليون و554 ألف جينه، وثامنًا محافظة أسيوط بـ5551 مشروع وتكلفة 348 مليون و630 ألف جنيه، وفي المركز التاسع محافظة بني سويف بـ7354 مشروع وتكلفة 317 مليون و273 ألف جنيه.

وفي المركز العاشر أتت محافظة أسوان بـ2656 مشروع وتكلفة 267 مليون و638 ألف جنيه، وفي المركز الحادي عشر محافظة قنا بـ4268 مشورع وتكلفة 256 مليون و811 ألف جنيه، وفي المركز الثاني عشر محافظة المنوفية بـ2847 مشروع وتكلفة 244 مليون و52 ألف جينه، ومحافظة الجيزة في المركز الثالث عشر بـ1264 مشروع وتكلفة 181 مليون و728 ألف جنيه.

وأتت محافظة دمياط في المركز الرابع عشر بـ1641 مشرو وتكلفة 126 مليون و888 ألف جنيه، وفي المركز الخامس عشر محافظة الأقصر بـ1851 مشروع وتكلفة 115 مليون و208 ألف جنيه، ثم محافظة القليوبية في المركز السادس عشر بـ1312 مشروع وتكلفة 96 مليون و587 ألف جنيه، وفي المركز السابع عشر محافظة محافظة جنوب سيناء بـ438 مشروع وتكلفة 96 مليون و102 ألف جنيه.

واحتلت محافظة الوادي الجديد المركز الثامن عشر بـ2658 مشروع وتكلفة 83 مليون و633 ألف جنيه، تلتها محافظة الإسماعيلية في المركز التاسع عشر بـ1930 مشروع وتكلفة 77 مليون و120 ألف جنيه، ثم محافظة الفيوم في المركز العشرين بـ3306 مشروع وتكلفة 74 مليون و92 ألف جنيه.

وفي المركز الحادي والعشرين محافظة البحر الأحمر بـ1285 مشروع وتكلفة 47 مليون و430 ألف جنيه، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثاي والعشرين بـ616 مشروع وتكلفة 27 مليون و947 ألف جنيه، وفي المركز الثالث والعشرين محافظة القاهرة بـ233 مشروع وتكلفة 26 مليون و124 ألف جنيه.

واحتلت محافظة شمال سيناء المركز الرابع والعشرون بـ99 مشروع وتكلفة 20 مليون و644 ألف جنيه، ثم محافظة مطروح المركز الخامس والعشرون بـ165 مشروع وتكلفة 15 مليون و410 ألف جنيه، تلتها محافظة السويس في المركز السادس والعشرين بـ178 مشروع وتكلفة 14 مليون و212 ألف جنيه، بينما احتلت محافظة بورسعيد المركز السابع والعشرون والأخير بـ106 مشروع وتكلفة 9 ملايين و683 ألف جنيه.

ويستهدف مخطط البرنامج خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي من (يوليو 2018 - يونيو 2022)، تمويل مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لتوفير 150 ألف فرصة عمل بتكلفة 10 مليارات جنيه.

ويبلغ إجمالي المخطط تنفيذ خلال فترتي ولاية الرئيس السيسي من (يوليو 2014 - يونيو 2022) تمويل مشروعات لتوفير 250 ألف فرصة عمل بتكلفة 17 مليار جنيه.