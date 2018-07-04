3 نصائح من الأرصاد للمواطنين لنجنب آثار الحرارة والرطوبة المرتفعة

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والتي تصل نسبتها لـ75% من سمات فصل الصيف، وستستمر حتى نهاية الفصل.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن شهري يوليو وأغسطس يسجلان أعلى نسب رطوبة بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين:

- عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في أوقات الذروة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر.

- شرب لتر ونصف مياه في فترة الظهيرة لتعويض النسبة التي يفقدها الجسم.

- الخروج بملابس قطنية بيضاء اللون، وتجنب ارتداء الملابس الغامقة.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة قد تصل إلى 75% بالقاهرة، و85% بالسواحل الشمالية، موضحًا أن درجة الحرارة اليوم ستزيد عن أمس بمقدار درجة واحدة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الأنشطة البحرية جيدة، متابعًا: "الجو عادي والناس اللي بتصيف تستمتع بالبحر".